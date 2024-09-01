樓市蝕讓成交不斷 大埔半新盤6年貶值近三成

半新盤勁蝕出貨，大埔白石角嘉熙兩房單位，議價後以638萬元沽出，原業主持貨約6年，帳面蝕讓約259.5萬元，單位貶值約29%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯吳肇基表示，鰂魚涌太古城海星閣中層B室，實用面積約662方呎，原業主7月放盤叫價約983萬元，累減至近期969萬元，議價後減約81萬元後，累減95萬元後，以888萬元成交，呎價約13,414元。

●利嘉閣吳玉蘭指，鰂魚涌康怡花園F座中層相連單位，實用面積合共約1,118方呎，成交價約1,230萬元，呎價約11,002元。

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九龍區

●中原黃惠霞稱，荔枝角美孚新邨5期蘭秀道15號中層H室，實用面積約412方呎，兩房間隔，議價後以445萬元易手，呎價約10,801元。

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新界區

●中原徐家倫指，大埔白石角嘉熙10座高層C室，實用面積約459方呎，兩房間隔，議價後以638萬元沽出，呎價約13,900元，新買家為用家，原業主於2018年6月以897.5萬元，持貨約6年帳面蝕讓約259.5萬元，貶值約29%。

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊賞湖居6座中層F室，實用面積約449方呎，兩房間隔，望街景，叫價390萬元，議價後以372萬元易手，呎價約8,285元，減幅約4.6%。

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山海典灣3座高層B室，實用面積約783方呎，三房間隔，望海景，放盤8個月，叫價1,200萬元，獲買家以993萬元承接，呎價約12,682元。

●美聯黃少明表示，將軍澳新都城2期2座高層C室，實用面積約363方呎，原先叫價620萬元，近日降價至540萬元，獲新婚上車客以約530萬元購入，呎價約14,601元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢北港村單號屋全幢村屋，三房連工人房間隔，望山景，連天台，叫價1,680萬元，以1,400萬元成交，低市價5%，原業主於2013年1月以1,130萬元購入上址。