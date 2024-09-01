周末一手樓逾32宗成交 啟德全新項目預告即將上載樓書
2024年09月01日 21:26
東網電視更多新聞短片
新盤市場於周六及周日(31,1日)共錄得逾32宗成交，較對上一周跌約六成。其中，屯門項目兩日沽出5伙，共涉逾2,100萬元。市場正醞釀新一輪推盤攻勢，啟德全新盤率先預告短期內上載樓書。
●啟德維港‧雙鑽短期內上樓書
中國海外發展(00688)旗下位於啟德跑道區的維港‧雙鑽，周日(1日)公布將於短期內會上載售樓說明書。中國海外地產董事總經理游偉光表示，維港‧雙鑽採用雙子大廈設計，建築布局提升單位的採光、取景及通風。大樓外立面採用玻璃幕牆設計，配襯天然石材。項目提供702個單位，實用面積由約244至1,770方呎，設有開放式戶至三房間隔，另提供特色戶。
●屯門兆康NOVO LAND第3B期兩日連沽5伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，周六及周日共錄得5宗成交，共涉2,120.7萬元。其中，Fiskars 第2B座的9樓G室，實用面積418方呎兩房，以495.12萬元成交，呎價約11,845元。
●藍田KOKO ROSSO及KOKO MARE增最多14.75%回贈
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO及KOKO MARE，以現樓形式作新一輪銷售，周六(31日)修訂價單，增設按揭貸款計劃及多項現金回贈，個別單位最高可獲14.75%回贈，扣減回贈後呎價降至約15,683元。項目兩期至今累沽555伙，套現逾44.93億，平均成交呎價約19,014元。
●元朗雨後連天台戶成交價1,291萬
星星地產旗下已屆現樓的元朗雨後，周六(31日)以1,291.36萬元售出連天台特色戶，為26樓H室，實用面積806方呎，屬兩房一套連書房間隔，設有兩個儲物室，客飯廳外連72方呎平台，內置樓梯通往776方呎天台，呎價約16,022元。
●將軍澳海茵莊園兩日沽3伙
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，周六及周日兩日共錄得3宗成交。其中，2座31樓C5室，實用面積222方呎，開放式間隔，成交價為425.7萬，呎價約19,176元。項目於年初至今共累沽約307，套現逾15億。
●沙田星凱‧堤岸單日售3伙
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，於周六(31日)再連沽三伙。該公司營銷策劃總監楊聰永指，最新售出單位包括3座41樓F室，實用面積346方呎一房，成交價676萬元，呎價約19,538元。樓盤在月內已售出34伙，套現逾3.3億元。全盤累售1,201伙，佔全盤1,335伙近90%。
●鰂魚涌FINNIE一房單位售547萬元
宏安地產(01243)旗下鰂魚涌FINNIE，今(1日)售出26樓A室，為實用面積245方呎的一房單位，成交價547.6萬元，呎價約22,351元。
●長沙灣連方II兩房戶1,000萬元沽
萬科香港發展的長沙灣連方II，周日(1日)以1,000.1萬元售出18樓S8室，為實用面積390方呎的兩房單位，呎價約25,644元。買家採用120天即供付款計劃入市。
●大埔雲滙第2期錄終止交易
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角雲滙第2期，新近錄得一宗終止交易個案，涉及單位為第10座11樓A1室，實用面積837方呎，採三房連儲物室間隔，原本於2018年以1,655.21萬元售出，當時呎價約19,776元，交易已於上周四(29日)終止。