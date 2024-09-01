周末一手樓逾32宗成交 啟德全新項目預告即將上載樓書

新盤市場於周六及周日(31,1日)共錄得逾32宗成交，較對上一周跌約六成。其中，屯門項目兩日沽出5伙，共涉逾2,100萬元。市場正醞釀新一輪推盤攻勢，啟德全新盤率先預告短期內上載樓書。

●啟德維港‧雙鑽短期內上樓書

●屯門兆康NOVO LAND第3B期兩日連沽5伙

●藍田KOKO ROSSO及KOKO MARE增最多14.75%回贈

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO及KOKO MARE，以現樓形式作新一輪銷售，周六(31日)修訂價單，增設按揭貸款計劃及多項現金回贈，個別單位最高可獲14.75%回贈，扣減回贈後呎價降至約15,683元。項目兩期至今累沽555伙，套現逾44.93億，平均成交呎價約19,014元。

●元朗雨後連天台戶成交價1,291萬

星星地產旗下已屆現樓的元朗雨後，周六(31日)以1,291.36萬元售出連天台特色戶，為26樓H室，實用面積806方呎，屬兩房一套連書房間隔，設有兩個儲物室，客飯廳外連72方呎平台，內置樓梯通往776方呎天台，呎價約16,022元。

●將軍澳海茵莊園兩日沽3伙

●沙田星凱‧堤岸單日售3伙

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，於周六(31日)再連沽三伙。該公司營銷策劃總監楊聰永指，最新售出單位包括3座41樓F室，實用面積346方呎一房，成交價676萬元，呎價約19,538元。樓盤在月內已售出34伙，套現逾3.3億元。全盤累售1,201伙，佔全盤1,335伙近90%。

●鰂魚涌FINNIE一房單位售547萬元

●長沙灣連方II兩房戶1,000萬元沽

萬科香港發展的長沙灣連方II，周日(1日)以1,000.1萬元售出18樓S8室，為實用面積390方呎的兩房單位，呎價約25,644元。買家採用120天即供付款計劃入市。

●大埔雲滙第2期錄終止交易