新世界發展下挫1成　券商：整體財政狀況仍穩健

新世界發展因重估物業價值，料年度股東應佔虧損介乎190億至200億元；持續經營業務核心經營溢利65億至69億元，按年減少18至23%。

另有券商對新世界發展發表最新研究報告。瑞銀指，新世界發展2024財年下半財年核心虧損惡化與較高融資利率和人民幣貶值有關，亦由於公司公布的預期虧損遠多於市場預估，相信對股價反應負面。然而，該行繼續維持新世界發展「中性」評級，12個月股份目標價8.5元。

信誠證券指，新世界發展出售虧損及減值均為帳面虧損，對業績影響僅屬一次性，且帳面虧損對營運現金流並無影響，整體財政狀況仍然穩健。信誠指，地產商過去兩年主動分階段式或一次性為物業資產作大額甚至超大額減值撥備以及調整派息政策，主要原因在於整個行業希望趁減息周期開始前進行「行業重置」，待日後行業復甦時可以出現U型甚至V型反彈。就新世界而言，預期息口回落，大型項目陸續提供收入貢獻，租金收入穩定增長，整體業務估值能見度會提升，資產淨值折讓會收窄，有助吸引投資者重投市場。