滙豐信用卡上半年海外消費總額錄雙位數增長

豐香港區財富管理及個人銀行業務無抵押貸款及卡類業務主管周燦賢（左三）

滙豐信用卡表示，海外消費總額於上半年度按年錄得雙位數字增長，每日平均於海外消費的客戶數目亦增加超過20%。

獎賞計劃方面，Reward+ 應用程式下載的人數已突破180萬，與去年相比增加接近20萬。此外，上半年度滙豐Reward+ 的活躍率按年上升超過20%，透過Reward+ 兌換「獎賞錢」有關的交易數目按年上升超過30%。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務無抵押貸款及卡類業務主管周燦賢表示，過去一年，滙豐信用卡客戶的旅遊相關消費，包括海外消費持續上升。旗下的Travel Guru會員計劃，推出未滿一年已擁有超過26萬登記會員，其中4成為千禧世代的用戶。另外，會員的海外簽帳比非會員更多達接近60%，於旅遊相關方面的消費包括預訂機票和經旅遊代理代訂機票或酒店，亦比非會員多近30%，顯示客戶對一站式的旅遊會員計劃十分受落。

此外，滙豐信用卡旗下旅遊奬賞會員計劃Travel Guru推出一周年，9月起將重新開放予持卡人登記入會，各項優惠亦會加碼；而滙豐信用卡亦會就簽帳分期方面推出優惠方案， Travel Guru會員於海外實體店簽帳及成功申請簽帳分期可享手續費回贈，相等於免息免手續費將旅遊消費分期付款。