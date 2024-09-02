新世界股價受壓　券商憂停派息　K11 Art Mall去向惹關注

瑞銀指，預計新世界去年度核心淨虧損約22億元，虧損幅度遠高於該行預計的3.15億元，相信新世界在基本面面臨挑戰下，將暫停派發末期息。

高盛認為，新世界下半財年經常性虧損料約30億元，高於該行估計約15億元，雖然新世界未有披露淨負債比率，但該行預期，即使新世界積極出售非核心資產減債，淨負債比率仍達78.4%，上升1.5個百分點。高盛並預期，新世界2024至2026財年每股派息僅0.4元，但該公司發盈警後，下半財年有可能會暫停派息，就算照派發末期息，金額或比中期息0.2元更低。

摩根大通對新世界發盈警並不意外，指即使撇除非現金項目，核心淨虧損仍達20億至30億元，對於新世界而言，要留意的重點並非盈利，而是資產負債表及再融資能力，除非新世界在去槓桿及流動性壓力有改善，否則該行會維持其「減持」評級。摩通又指，如果新世界如市傳要出售尖沙咀K11 Art Mall，意味其流動性相當緊張，因K11 Art Mall仍屬新世界的核心資產，且對集團具象徵意徵。

此外，摩根士丹利指，倘新世界落實出售K11 Art Mall，預期淨負債比率將下降至63%，不過基於K11 Art Mall在新世界經常性盈利佔約10%的重要比重，因此出售有關資產不會對整體負債帶來明顯幫助，估計新世界需作出更進取的資本回籠行動，包括出售農地、削減派息後，才能有效減債，預期2024財年每股派息按年減63%至0.4元。