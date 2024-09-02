瑞銀：失業率成樓市隱憂　料負資產明下半年見頂

本港樓價弱勢，瑞銀投資銀行香港房地產分析師梁展嘉坦言，今年上半年樓價下跌6至7%，「比預期中跌多咗少少」。假設明年減息、人才持續來港，料住宅租金可以企穩或升5至10%，支持明年樓價平穩發展，預期負資產最遲明年下半年見頂，惟須留意本港經濟前景，認為失業率成為最大隱憂。

瑞銀年初預測本港今年樓價持平，至最多跌5%。他指出，租金是反映市場對需求的真實情況，現時住宅租金硬淨，可見香港樓市仍然健康。不過，即使現時失業率仍低，但本港經濟前景或轉差、零售市道不景氣，擔心一旦失業率上升，會引發樓按斷供，令銀主盤增加，從而拖低樓價，造成惡性循環。如失業率能保持低水平，則毋須過份憂慮負資產問題，參考1997年經驗，相信供樓人士普遍會「咬緊牙關」。

他指出，自港府今年撤辣後，加快消化住宅庫存，料全年一手銷售約1.7萬間，庫存水平約30個月，惟較與歷史平均仍偏高，令樓市受壓。市場普遍預期美國聯儲局9月開始減息，未來12個月共減200點子，即使香港最快今年底至明年初才跟減最優惠利率(P)，但由於樓市對利率走勢較敏感，相信對成交仍有刺激作用，利好樓價穩定發展，惟實際多大的刺激有待觀察。