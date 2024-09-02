啟德海灣第1期推折扣優惠　幅度大幅上調至最高38.5%

嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，是次新推出全新付款計劃，提供精選50伙單位，折實平均呎價約17,384元，料較最初推出時減幅有約兩成，希望不計成本，「炸起市場」，並形容「好慘」，只求回本。他預料，將步入減息周期，對市場有正面幫助。

中國海外地產董事總經理游偉光稱，50伙精選單位可享最高介乎29.75%至38.5%折扣，涵蓋16伙一房單位及34伙兩房單位。呎價最低單位為2B座2樓G室，兩房間隔，實用面積432方呎，折實價688.1萬元，折實呎價約15,928元。而售價最低單位為2A座1樓N室，實用面積288方呎，一房間隔，折實價460.7萬元，折實呎價15,997元。

資料顯示，該盤早於去年10月公布首張價單，提供208伙，當時特選即供折實平均呎價約19,900元，建期折後連回贈計平均呎價約19,798元。