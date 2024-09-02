經絡：8月份樓花按揭大減5成　創4個月新低

根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，2024年8月份現樓按揭宗數為4,893宗，較7月份的5,941宗減少1,048宗或17.6%，連升2個月後回落，創3個月新低；該月的樓花按揭宗數為279宗，較7月份的558宗減少279宗(50%)，連跌2個月，創4個月新低。對比去年同期，2024年8月份現樓按揭宗數比2023年同期7,436宗減少2,543宗(34.2%)；樓花按揭宗數比2023年同期205宗增加74宗。

以首8個月比較比較，今年首8個月現樓按揭宗數錄得35,364宗，對比去年同期的55,493宗下跌20,129宗或36.3%，創自2001年有紀錄以來的首8個月新低。今年首8個月樓花按揭宗數則為2,490宗，對比去年同期的1,135宗增加1,355宗或119.4%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，撤辣效應不繼，近月發展商推盤步伐亦有所放緩，使一二手交投回落，加上缺乏大型新盤上會，使8月份現樓及樓花按揭宗數均按月回落。

現樓銀行市佔率方面，滙豐銀行兩連冠，以市佔30.8%排名第一，中國銀行(香港)，以市佔率19.2%排名第二；恒生銀行以市佔率11.1%排名第三；東亞銀行上升一級，以市佔率5.2%排名第四；中國工商銀行(亞洲)下跌一級，以市佔率4.9%排名第五。

樓花銀行市佔率方面，滙豐銀行五連冠，以市佔35.5%排名第一；中銀香港則持平，以市佔率14.3%排名第二；東亞銀行以市佔率10.8%排名第三；工銀亞洲上升一級，以市佔率9.7%排名第四；恒生銀行下跌一級，以市佔率7.9%排名第五。

2024年8月份四大銀行現樓市佔率由上月65.2減少1.5%至63.7%。曹表示，銀行對按揭業務取態繼續保守，並陸續削減按揭回贈，現時仍有小部份中小型銀行為爭取按揭業務，推出較優惠的按揭計劃吸引特定優質或大碼客戶。