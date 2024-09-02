鄧成波家族放售西貢5座廠房　市值9.5億較去年叫價低3成

鄧成波家族持有的西貢康定路1、2、6、7及9號5座全幢廠房再推出放售，市場估計物業估值達9.5億港元；該批物業去年曾叫價約14億元放盤，比最新市值高約4.5億元，兩者相差約32%。

仲量聯行獲業主委任代理公開邀約形式放售上述物業，將以部分交吉、部分連現有租約及以「現狀」出售，可轉作高端長者住宿用途，買方可提出個別物業或整體收購方案。意向書截止日期將於稍後公布。

該批物業坐落於對面海，由5個獨立地段、5幢高規格廠房組成，地盤面積總計約129,526方呎，現存廠房總建築面積達約383,579方呎，每座面積介乎約53,158至100,583方呎。物業毗鄰西貢公路，距離西貢市中心僅數分鐘車程，周邊以低密度住宅為主。

項目所在土地用途靈活，可滿足發展商或投資者多元化的發展需求。例如，現存5座廠房空間寬敞，可翻新和改裝為現代化的倉儲或物流中心，作長線投資收租用途。根據西貢市分區計劃大綱核准圖，該土地現劃為住宅(戊類)1用途，買家可申請契約修訂，支付補地價後，可將物業重建為住宅項目，以滿足區內持續上升的優質住宅需求。

值得注意的是，該物業於2021年11月26日獲城市規劃委員會批准，可重建為5幢安老院舍及相關設施，顯示其提供長者住宿的潛力。隨著香港人口老化加速，市場對優質長者住宅的需求與日俱增。

仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，考慮到香港人口老化趨勢和市場對優質長者住宅的殷切需求，認為將其重建為高端長者生活社區最具發展前景。此外，本港工廈市場需求穩定，空置率一直處於低水平，有市有價。是次放售的項目位於西貢區罕有的大型片區，佔地近13萬方呎，具有多元化發展的潛力，預料將吸引眾多發展商和投資者的關注。