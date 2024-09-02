友邦香港今年上半年勇奪9個市場第一　新造保單數目十年冠

【營業資訊】友邦香港在最新公布的2024年上半年香港長期保險業務臨時統計數字中，勇奪9個市場第一，當中新造保單數目更連續十年稱冠。

奪得第一的項目包括，有效保單數目、新造保單數目、在岸新造保單數目、離岸年化新保費、離岸新造保單數目、財務策劃顧問團隊新造保單保費、財務策劃顧問團隊年化新保費、財務策劃顧問團隊銷售新保單數目，以及經紀團隊銷售新保單數目。

有效保單數目、新造保單數目、在岸新造保單數目、離岸年化新保費、離岸新造保單數目、財務策劃顧問團隊新造保單保費、財務策劃顧問團隊年化新保費、財務策劃顧問團隊銷售新保單數目，以及經紀團隊銷售新保單數目。

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示：「衷心感謝客戶的長期支持，及我們前線和後勤團隊上下一心的努力，讓友邦香港在2024年上半年，不但為集團新業務價值帶來最大貢獻，更奪得9項市場第一。」

他又指，「對於能在新造保單數目連續十年稱冠，我們特別感到鼓舞。因為這代表當客戶想透過保險，為自己和家人的未來作好準備時，友邦香港的優質健康及財富方案、超越傳統保險的服務和體驗，每每都能突圍而出，適切地滿足他們需要，甚至讓他們喜出望外，令友邦香港連續十年成為他們的首選。未來，我們會繼續堅持『以客戶為中心』，致力成為大眾信賴的長期夥伴，幫助每一個人實踐專屬他們的『健康長久好生活』。」

友邦香港在上半年推出多項結合市場及業界首創元素的財富管理與健康方案，讓客戶靈活累積財富和獲得額外醫療服務。公司更透過「綜合健康策略」讓客戶享受更方便、更可負擔、更有效的健康醫療服務。

除了強積金表現出色，友邦香港獨特的「團體保險-退休金-個人自選保障方案」業務模式更成為業界的新標準，全方位照顧僱員及其家人在職或退休後的保障。

此外，友邦香港的專業財務策劃顧問團隊繼續稱冠百萬圓桌。公司亦與各個銷售夥伴通力合作，為不同客戶群提供保障方案，並在社會健康發展層面攜手作出貢獻。

上月舉行的「AIA友邦好生活節」以多元化健康體驗，帶動全城「再想健康」，深受客戶、市民以至遊客歡迎。全新登場的AIA+手機應用程式帶來多項升級功能，旨為客戶創造嶄新的數碼體驗。更多精彩活動包括年度盛事「友邦嘉年華」即將登場，為大眾帶來更多難忘的AIA體驗，一同實踐「健康長久好生活」。