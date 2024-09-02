建行：下調存款利率有效對沖今年LPR調整　對淨息差影響微

此外，今年2月央行降低存款準備率0.5個百分點，也有利於提升資產收益率，進而提升淨利差的水準。據該行推算，存款利率調整可以有效對沖今年LPR下降，對全年的淨利差的影響微乎其微。展望未來，隨着存款利率下調，存款成本的改善效果持續的釋放，預計今年內幕的降幅會有所縮小。該行將持續優化資產負債結構，強化存貸款的定價管理等多種措施，努力維持淨利差的整體穩定和同業的可比優勢

副行長王兵稱，該行在房地產相關領域中，積極落實城市房地產融資協調機制，做好保交房相關工作，大力推動三大工程建設，房地產新增貸款按年基本持平。展望下半年，內地推動經濟轉型升級和高品質發展的正面因素急劇增多，前期宏觀政策效果亦持續顯現，國民經濟可望延續向好的態勢，將帶動貸款需求復甦回升。

信貸質素方面，張毅補充，建行上半年不良貸款率1.35%，較上年末下降了2個點子，撥備覆蓋率維持在高水準。展望全年，內地宏觀經濟延續回升向好的態勢，正面因素逐漸增多，該行將繼續錨定高品質發展的主題，實際增強風險思維，提高結構、品質、增效益方面，以高品質金融供給服務經濟社會高品質發展。