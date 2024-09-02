惠理股價跌逾2%　股壇金手指謝清海擬辭任聯席主席

謝清海在1993年與他人共同創辦惠理集團，現時該公司在中國、吉隆坡、新加坡及倫敦均設有辦公室，管理資產規模54億美元。廣發証券上月對惠理集團董事會進行重組，任命自己派出的執行董事，並由林向紅，取代蘇俊祺出任聯席主席，蘇俊祺並留任執行董事兼聯席首席投資總監。不過消息指，在公司任職十多年的蘇俊祺計劃離職。知情人士表示，計劃於明年1月落實。

惠理集團一位代表指，謝清海及蘇俊祺的職務維持不變，但拒絕作進一步評論。謝清海及蘇俊祺並沒有回應。

廣發証券去年從創辦人手上收購20.2%股份，作為其進軍海外的部分行動。惠理集團上月公布，何民基辭去執行董事一職，將專注於現任高級投資董事職務，李謙獲委任為執行董事。

惠理集團收報1.37港元，跌2.14%。