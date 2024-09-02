調查：內地暑期跨境旅客數量及消費額有望再創新高

一項調查顯示，隨着免簽政策範圍擴大和支付便利化舉措在中國內地市場持續推出，海外旅客到中國內地旅遊意慾強勁回升；而國際航班班次及目的地城市增加，更多中國內地旅客出境旅遊以致消費快速恢復，預計暑期跨境旅客數量及消費額有望再創新高。

調查由Mastercard聯合世界旅遊聯盟、攜程集團和螞蟻集團等機構共同發布。Mastercard全球執行副總裁兼大中華區總裁常青表示，今年以來，全球旅遊業的發展勢頭令人振奮，人們的旅遊支出持續向美食、娛樂等體驗類消費傾斜。而中國內地作為跨境旅遊最大客源地和主要目的地，很高興看到其正呈現穩定的市場潛能，為全球旅遊業的復甦與發展注入更多信心和動能。

受惠於活躍的旅遊消費和激增的客運量，全球旅遊業將在2024年迎來突破性增長。目前，全球旅客跨境停留時長較疫情前增加1天；前往亞太地區各地休閒遊的旅客平均停留時間由疫情前的6.1天延長至現時的7.4天，有效推動單次行程消費額提升及當地旅遊經濟增長。體驗類消費佔全球旅客整體旅途支出12%以上，超越疫情前水平，其中酒吧等休閒娛樂消費近期年增長超過30%。同時，更多消費者為親赴歐洲杯等國際賽事活動現場而旅行，繼而帶動主辦國及周邊旅遊經濟發展。

全球旅客更關注性價比，9成以上目的地的平價餐飲按年消費增長比高檔餐廳高；僅部分亞太地區與歐洲目的地的奢侈品牌消費按年激增。整體而言，不同目的地之間的旅客消費類別及偏好出現明顯分歧。在全球最熱門的十大目的地中，亞太地區目的地佔一半。其中，日本躍升至榜首，在2024年3月迎來破紀錄的3,081,600名國際旅客，並有望帶動東亞周邊目的地旅遊經濟及服務產業。