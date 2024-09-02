美國聲請破產企業升49%　連鎖餐廳成重災區　三大死因係...

報道指出，今年為止，美國各行各業聲請破產的企業持續上升，餐飲業亦未幸免，不包括加盟商，至少10間知名連鎖餐廳聲請破產。僅8月份就有3家提交聲請，還有數家連鎖餐廳或今年底前聲請破產。

分析稱，餐飲業受挫的三大主因分別是：消費者減少開支、成本上升，以及消費者回復疫情前用餐習慣的速度緩慢，致使美國餐飲企業聲請破產。

高息令企業壓力大，餐館並非唯一尋求破產保護的界別。BankruptcyWatch數據顯示，截至8月20日，今年破產聲請量上升49%。購物中心零售商Express、療養院連鎖店LaVie Care Centers和Joann Fabrics and Crafts均於今年聲請破產保護。

至於今年聲請破產保護的10間知名連鎖餐廳，包括Roti、Buca di Beppo、World of Beer、Rubio's Restaurants、Melt Bar & Grilled、Kuma's Corner、Tijuana Flats、Sticky's Finger Joint及拳擊手拉麵，甚至包括為港人熟悉的Red Lobster(紅龍蝦)，該餐廳於5月以宏觀經濟環境困難、餐廳業績不佳、失敗或不明智的戰略舉措及競爭加劇為由，聲請破產保護。