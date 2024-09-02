本港未來學生宿位短缺料12萬個　改建商廈可增供應

高力一份報告指出，本港大幅增加非本地學生錄取配額，未來將出現逾10萬個學生宿位短缺，該行建議可改建未充分利用的辦公和商業空間，以作為短時間內迅速增加學生宿舍供應的可行方案。

該行周一(2日)發表《填補學生宿舍缺口：助推香港成為亞洲教育樞紐》報告，強調香港學生住宿需求的迫切性，不僅源於海外學生的湧入，也包括本地學生的需求。報告同時著重土地使用與政策規劃的重要性，並探討這一新興領域蘊藏的巨大投資潛力。

在政府各項政策措施的推動下，以及目前的政治和社會因素，本港非本地學生人數預計將大幅增加。2018年至2024年期間，香港專上教育機構的非本地學生入學人數的複合年增長率已達11.6%，在2023/24學年達到7.36萬人。隨着政府大幅增加非本地學生的錄取配額，預期 2024/25年非本地學生入學人數將達8萬人。

高力研究部主管李婉茵表示，雖然政府正在積極擴建政府資助的學生宿舍設施，但非本地學生人數的增長速度遠超過在『宿舍發展基金』資助下新建校內和校外宿舍的發展速度。導致學生宿舍嚴重短缺，尤其是在市區，鄰近大學的合適物業更是供不應求。

預計到2028年，本港學生宿舍總供應量，包括私人和大學教育資助委員會資助的宿舍，預期將大約有5.5萬個宿位。然而，考慮到約25%的本地全日制大專生和所有非本地全日制大專生在課程期間都需要住宿，預計到同一年需求將高達17.5 萬個宿位。供需差異將導致約12萬個學生宿位短缺，凸顯出急需進一步擴充和投資學生宿舍設施的迫切性

該行估價及諮詢服務主管周若瑜稱，學生宿舍嚴重短缺的問題迫在眉睫，需要立即採取行動，改建尤其是使用率較低的乙級和丙級寫字樓，是一個能在短時間內迅速增加學生宿舍供應的可行方案。政府應加快推出相關政策，允許將該類物業轉換為學生宿舍，尤其可以針對大學附近、缺乏合適住宿的市區。

周指，可以借鏡香港過往成功活化建築物的經驗，如活化工廈或將商業樓宇改建為酒店或賓館，相信類似的模式可以應用在學生宿舍上，透過改建現有建築，能滿足目前需求，同時更有效地運用現有資源。

長遠而言，香港需要推動可持續的學生住宿發展。這不僅包括改建現有建築物，還可考慮建造「專用學生宿舍」(PBSA)；至於「為租而建」(Build-to-Rent)的土地開發模式為解決學生宿舍短缺問題提供了一個獨特的機會，同時也能吸引機構投資，促進本地經濟發展。

李總結，北部都會區的發展以教育和科技為重點，無疑將會激發對學生和人才住宿的強烈需求，故政府必須重新評估地區的土地用途分配和規劃許可，以確保為預計湧入的學生和專業人士提供充足的住屋選擇。