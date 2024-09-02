招行行長王良：未接到個人存量房貸轉按揭通知

王良又指，要管控好風險成本，要通過資產質量的提升、風險成本下降，來提升盈利的水平。

他進一步稱，不會簡單地通過回撥撥備、降低撥備覆蓋率來實現利潤增長。他指，這種方法可能會簡單，形式上實現利潤正增長，但是它不是通過努力，不是通過經營管理來實現，可能投資者會感覺到比較滿意，但是對管理層來講，更需要打造的是經營管理能力。「整體來講，我們有信心實現逐級向好發展的態勢，同時我們通過對管控好風險成本最終的降低，實現利潤良好的增長。」

王良提到，該行目前沒有接到監管部門個人存量房貸轉按揭的通知，監管部門也沒有向商業銀行徵求意見。這個政策目前還未得到正式確認。他認為，如果這一政策實施，可能會對商業銀行的存量按揭帶來一定不利影響。