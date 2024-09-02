南豐新邨連裝修三房戶僅售525萬　呎價險守1萬元

鰂魚涌南豐新邨9月已錄兩宗買賣，三房單位累減210萬元後，最終以525萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊文傑表示，鰂魚涌南豐新邨9月暫錄兩宗買賣，包括1座低層D室，實用面積約516方呎，三房間隔，附裝修，上月叫價735萬元，8月底下調至580萬元，最終獲用家以525萬元承接，累減210萬元，呎價約10,174元。

●美聯陳彪稱，鰂魚涌太古城紫樺閣為低層H室，實用面積約1,114方呎，近期叫價約1,800萬元，同區用家議價後以約1,580萬元成交，呎價約14,183元，屬市場筍價。

●美聯蔡玉峰指，鰂魚涌逸樺園1座低層C室，實用面積約611方呎，兩房間隔，單位近期叫價約1,080萬元，議價後以1,018萬元成交，呎價約16,661元。

●中原吳敬彰表示，香港仔金豐大廈低層A室，實用面積約547方呎，三房間隔，望山景及樓景，叫價598萬元，最新以556萬元沽出，累減42萬元或約7%，呎價約10,165元，新買家為用家。

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九龍區

●中原王能稱，觀塘合和大廈低層F室，實用面積約410方呎，兩房間隔，最初叫價350萬元，最新以300萬元沽出，呎價約7,317元，較銀行估價約350萬元，是次成交低約14%。

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新界區

●祥益黃文樂表示，屯門公屋山景邨景美樓高層5室，實用面積約287方呎，新買家為區內白居二，見原業主有輕微議價空間，決定於未補價第二市場以82萬元購入，呎價約2,857元。

●中原溫旭銘指，元朗翹翠峰1座高層A室，實用面積約581方呎，兩房間隔，叫價615萬元，議價後以600萬元成交，呎價約10,327元，新買家為同區上車客。

●中原林頌宜稱，元朗采葉庭錄得9月首宗成交，單位為13座中層G室，實用面積約693方呎，套三房間隔，享池景，叫價728萬元，減價13萬元，以715萬元易手，呎價約10,317元，原業主持貨約6年，帳面蝕91.8萬元，蝕幅約11%。

●中原蔡天賜指，粉嶺及上水區8月共錄約52宗二手買賣，按月下跌約一成，其中粉嶺御庭軒6座中層B室，實用面積約462方呎，屬「大兩房」間隔，叫價約550萬元，議價後以513.8萬元易手，呎價約11,121元，約4年帳面蝕讓約122.2萬元，期內貶值約19.2%。

●美聯葉容生表示，粉嶺蔚翠花園6座高層A室，實用面積約716方呎，套三房間隔，叫價600萬元放售，及後獲區內換樓客議價後以570萬元承接，呎價約7,961元。

●世紀21奇豐李嘉文稱，沙田第一城16座低層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望內園景，放盤兩個月，叫價400萬元，累減10萬元，以390萬元成交，呎價約11,927元，原業主於2022年4月以495萬元購入，持貨約兩年帳面虧蝕105萬元，期內跌價約21%。

●中原侯惠良指，沙田及大圍區8月共錄約85宗二手買賣，其中沙田碧濤花園2期嘉麗閣中層F室，實用面積約839方呎，套三房間隔，叫價約950萬元，日前議價後以768萬元易手，呎價約9,154元，新買家為用家。

●中原姚枝榮表示，沙田壹號雲頂2期雲頂峰中層B5室，實用面積約415方呎，兩房間隔，議價後以470萬元沽，呎價約11,325元，新買家為投資者，原業主於2016年以約570萬元購入，持貨約8年帳面蝕讓100萬元，貶值約17.5%。

●世紀21奇豐莊振耀稱，大圍居屋海福花園1座低層D室，實用面積約409方呎，兩房間隔，望園景，放盤8個月，已補價自由市場叫價450萬元，終以410萬元沽出，減價40萬元，減幅約8.9%，呎價約10,024元。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山居屋錦豐苑G座低層12室，實用面積約540方呎，兩房間隔，望海景，未補價第二市場叫價440萬元，放盤僅約兩日，減23.2萬元，以416.8萬元沽出，呎價約7,719元。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳居屋唐明苑A座高層6室，實用面積約426方呎，兩房間隔，望山景，新買家為區內用家，因方便照應同住將軍澳的家人，睇樓一次即時議價，單位未補價第二市場叫價428萬元，最後以365萬元售出，呎價約8,568元。

●美聯黃少明表示，將軍澳新都城2期9座低層F室，實用面積約363方呎，兩房間隔，最初叫價615萬元放盤，其後減價至535萬元，放盤約半年，近期獲外區上車客洽詢，議價後以519萬元獲承接，呎價約14,298元。

●利嘉閣王亦俊稱，將軍澳都會駅6座高層D室，實用面積約633方呎，套三房間隔，新買家原為馬鞍山業主，因在將軍澳長大，加上想住近家人，以925萬元購入上址，呎價約14,613元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋廣明苑A座中層10室，實用面積約597方呎，三房間隔，7月於未補價第二市場放盤叫價480萬元，放盤約1個多月，剛獲綠表買家以438萬元承接，一口減價42萬元，減幅達約8%，呎價約7,337元。

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