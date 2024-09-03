林嘉麒：鋼簾線行業發展潛力不俗

上周本專欄以「炒股不炒市」的簡單道理說明了港股現況，而部分行業正處於彎道超車的投資環境。眾所周知，新能源汽車發展空間巨大，投資者卻遺漏了相關行業的投資機會。

鋼簾線是用優質高碳鋼製成的，表面鍍有黃銅、且具有特殊用途的細規格鋼絲股或繩，主要用於子午線輪胎的製造。有賴於新能源車產量不斷增加使其配套輪胎的需求顯著增長，因而促進內地子午線輪胎用鋼簾線的市場擴張。

行業資料顯示，2023年全球鋼簾線收入大約51.9億美元，並預計到2028年將增至72.46億美元，市場發展空間巨大。再者，鋼簾線還廣泛應用於基礎設施建設等領域，技術進步和新應用領域的開拓，將進一步推動市場擴展。

首佳科技加強回饋股東

投資於藍海市場，回報往往更理想。儘管新能源車製造商競爭大，但對鋼簾線需求有增無減，投資者應該轉變思維，轉移投資跑道。首鋼集團旗下的首佳科技（00103）主要業務為從事製造子午線輪胎用鋼簾線，集團最新公布的中期業績不俗，期內營業額12.61億元，源於子午線輪胎的需求增加，期內銷售12.74萬噸鋼簾線/鋼絲產品，較去年同期報11.15萬噸大升14.3%，股東應佔溢利4,252.3萬元，按年增加36.55%。

上市公司賺錢同時回饋股東，是港股投資者很關心的一個重要部分。首佳科技在業績前宣布未來5年期派息計劃，計劃未來5年每年向股東派發不少於4,000萬元的金額作為股息，這個持續的承諾對於股東來說尤其重要。公司在過去就一直有穩定的派息政策，近3年來每年派息比率維持在30%以上，公司近年的股息率平均達5.87厘，高於港股通公司的平均股息率水平，在美國快將減息的情況下，確實具有一定吸引力。

公司近年來業績穩步增長，2023年全年營收接近25億元，淨利潤增長30.61%，而持續降低負債率及提高現金水平有助於公司把握行業整合機會。首佳科技現時年產量已達到超過24萬噸，公司計劃進一步擴展產能，目標是年產量30萬噸以上精品鋼簾線製造行業企業。同時，公司積極開拓海外市場，成功引入具有豐富海外資源的戰略投資者，加速推進海外戰略，進一步國際化，值得多加關注。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)