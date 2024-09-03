廖嘉豪：美股升勢續趨廣泛　宜吼日韓台股機會

美股最近表現符合預期，不單半導體股表現強勁，標指內子行業亦有廣泛好轉迹象，11個子行業中過去一周有8個上升並跑贏大市。而年初至今，不包括科技七雄的其餘493隻標普500指數成分股貢獻標普500指數今年18.4%升幅近10百分點，比例為2023年12月以來最高，佐證今年一直強調股市廣泛好轉預測。而上周提及有機會來年跑贏大市的美國銀行業過去一周表現強勢，單周升近2.9%，過去一周、一個月、三個月、六個月以及年初至今亦跑贏大市，美股當中亦不乏各種追落後機會。

過去兩周與讀者集中分享美股及半導體行業機會，除美國外，新興亞洲市場傳統亦受惠美國在未有衰退下的減息周期，MSCI日本指數在1995及1998年美國首次減息後的12個月分別升近30%及40%，而MSCI新興亞洲(中國除外)同期亦分別升近5%及111%。環球需求增長穩定和更充足的美元流動性或將推動新興亞洲股市，並吸引債券和股票投資者資金流入。

亞洲地區每股盈利增長健康亦支持區內股市今年做好。台股今年升近24%，其未來12個月的每股盈利增長達約22%，日股未來12個月的每股盈利增長預測亦被上調至近15%，與今年股市升幅接近。南韓未來12個月的每股盈利增長預測最高，達33%，但股市今年則受累重工業需求弱而較落後。雖中國經濟及中美貿易議題仍有不確定性，但若美國減息增加投資亞洲意欲，投資者或仍偏好盈利增長以及內需強勁的亞洲股市如台灣、日本、南韓及印度。

日股最近公布的4月至6月業績支持筆者一直強調由內需復甦帶動日股升市的趨勢，以內需為主的企業的淨利潤按年升17%，比以外需為主的企業約4%按年升幅高，兩者盈利好過預期比率相若(內需65%，外需67%)，反映本土需求復甦良好。加上最新6月份實際工資增長27個月來首次錄得正數，而個人消費和資本支出主導4月至6月GDP錄得正增長，國內需求復甦迹象也應有利日股前景。而日股在股份回購方面亦繼續加大力度，7月至8月26日的回購總額達2.6萬億日圓，比過去7月至9月的季度回購總額高。而4月至8月26日的回購總額已達9.9萬億日圓，非常接近2023財年回購總額創新高的全年規模約10.1萬億日圓，利好股東回報措施繼續加強亦支持日股前景。

台股中線上升動力亦強，花預分析員預期2025年中台灣加權指數目標25,000點，潛在升幅約12%。台股整體盈利能力已在2024年第一季觸底，終端需求或在下半年復甦。目前台灣加權指數按1年遠期盈利為基礎的市盈率為16.4倍，比過往均值略高，但花旗分析員認為伺服器和個人電腦的人工智能主導應可令市場上調台灣加權指數估值，因人工智能主題的增長將是結構性。受惠圖形處理器(GPU)、人工智能加速器及人工智能伺服器等產業急速發展，台企在晶圓代工、先進封裝、集成電路(IC)設計服務，尤其在原始設計製造(ODM)及電子設備代工服務(EMS)等半導體下游領域獲得大量市場份額，花旗分析員預計台股步入明年的盈利增長將較今年更強。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪