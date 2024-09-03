股神狂掟貨　高盛擬裁過千人　華爾街憂9月魔咒殺到

外媒報道，早前有「股神」巴菲特在美股牛市時持續拋售美銀及勁削績優股蘋果公司(Apple Inc.)的倉位，後有華爾街投行一哥高盛宣布計劃裁員逾千人，踏入9月，華爾街似有山雨欲來的前兆。同時，美股投資者正準備迎接可能出現波動的9月，這個月份向來是一年之中表現較弱的一個月。

Wind數據顯示，自1928年以來，9月標指平均跌1.2%。儘管美國聯儲局9月減息幾乎板上釘釘，華爾街仍在擔心推動美股在2024年上漲的軟着陸題材能否持續發力。

外媒早前引述知情人士透露，高盛計劃在全球裁員超過1,300人，作為低績效員工淘汰計劃的一部分。這次裁員預計將佔該行2024年員工總數3至4%。

去年以來，全球多家大型金融機構因資本市場波動及利率急升而面臨盈利壓力，紛紛宣布裁員。華爾街六大行報告顯示，去年除摩根大通外，美國銀行、富國銀行、花旗銀行、高盛及摩根士丹利均有裁員，其中，富國銀行的全球員工人數減少1.2萬人居冠。整體來說，華爾街大行去年裁員近3萬人。

華爾街部分大行未來仍將擴大裁員規模。內媒援引媒體日前報道，花旗計劃到2026年底裁減約2萬個職位，即集團10%的員工人數。德意志銀行也宣布，計劃到2025年裁撤3,500名非面向客戶的員工。