陳炳強：恒指17500點未宜有失　騰訊受制400元

港股9月開局失利，惟南下資金積極流入港股，周一(2日)淨流入約119億元，創3月22日以來新高。資深股評人陳炳強認為，北水流入港股市場，對大市氣氛有幫助。不過，市場仍然觀望聯儲局本月減息力度，若美國經濟有轉差迹象，難免對美股甚至港股有一定影響。走勢上，恒指日前一度逼近萬八關口，成功突破5月延伸的下降通道，短期若能守穩17,500點支持，反映8月初展開的反彈勢頭可持續，有貨在手可繼續持有，冇貨在手的投資者，則暫宜觀望為上。