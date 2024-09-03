陳炳強：恒指17500點未宜有失 騰訊受制400元
2024年09月03日 11:16
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港股9月開局失利，惟南下資金積極流入港股，周一(2日)淨流入約119億元，創3月22日以來新高。資深股評人陳炳強認為，北水流入港股市場，對大市氣氛有幫助。不過，市場仍然觀望聯儲局本月減息力度，若美國經濟有轉差迹象，難免對美股甚至港股有一定影響。走勢上，恒指日前一度逼近萬八關口，成功突破5月延伸的下降通道，短期若能守穩17,500點支持，反映8月初展開的反彈勢頭可持續，有貨在手可繼續持有，冇貨在手的投資者，則暫宜觀望為上。
在蘋果公司手機發布會前夕，有消息指蘋果iPhone 16可能不支持微信。陳認為消息對騰訊控股(00700)不利，其股價持續在350至400元之間上落，上方橫行400元阻力不輕，且成交減少，上升動力減弱，不妨待突破再考慮追勢。
另一方面，建設銀行(00939)行長張毅認為，隨着存款利率下調對存款成本的改善效果持續的釋放，預計今年淨息差的降幅會有所收窄，不過，內銀板塊績後持續受壓。對此陳炳強指出，內地經濟放緩，拖累內銀股盈利表現，且房企仍受債務問題困擾，對內銀資產質素亦有一定隱憂，行業前景難望樂觀，即使股價有反彈，現時撈底亦未是時候。