報告：近半港富裕投資者未充分準備退休　最擔心三範疇

滙豐發布的《生活質素報告》發現，亞洲富裕投資者正以財務穩健及保險需要為他們投資的優先事項，而香港受訪者對退休生活的最大憂慮分別為健康轉差（49%）、醫療費用上升（41%）及生活成本上漲（32%）。

據調查，香港的生活質素總分為73分，比去年上升5分，並貼近全球平均分的76分。醫療保障方面，85%香港受訪者擁有私人醫療保險，另外近半（47%）香港受訪者指他們並未就退休作充份準備，而近六成（58%）預計他們會在退休後繼續工作。

財富累積方面，全球富裕投資者將其投資組合近三分之一（32%）配置為現金，但計劃在明年調整投資組合的受訪者表示，他們會投資逾半（54%）其手持現金。Z世代和千禧世代平均比嬰兒潮世代早十年開始投資，並且會將收入更大比例（27%）用作投資。他們亦更頻繁地檢視其投資組合。

此外，在香港有73%的受訪者認同及早規劃傳承的重要性，不過只有近三成受訪者（27%）有傳承計劃。

報告訪問了全球11個市場11,000多名不同世代、年齡屆乎25至69歲及擁有10萬至200萬美金可投資資產的富裕投資者，就他們對身體、心理和財務健康三方面的看法，以了解對他們如何定義良好的生活質素，而香港的受訪者為1,700人。調查指出，有就自己財務需要和目標作規劃的受訪者對自己生活質素的滿意度，比其他受訪者平均高出50%。