中原：樓價跌浪沙士後最長　2成屋苑呎價跌穿1萬元

發展商頻頻劈價賣樓，二手樓價跌勢加劇。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，香港樓價已連跌兩年，今年再跌近5%，創2003年沙士後樓市最長跌浪。

他又指，目前全港138個主要大型屋苑，已有近2成屋苑呎價跌穿1萬元水平，數量已增至26個，較撤辣前升近9成，更比去年底僅11個急升1.3倍，新界區佔24個，荃灣荃威花園最新呎價僅約7,367元，成全港呎價最低屋苑，該屋苑2021年呎價曾高見逾1.1萬元，現回落逾3成。

另有8個屋苑呎價進一步跌穿9,000元水平，低見「8字頭」，包括天水圍嘉湖山莊、青衣美景花園、深井浪翠園、麗都花園、屯門新屯門中心、大興花園、香港黃金海岸及海翠花園。

香港樓市對上一次最長跌浪，出現於1998年至2002年。1997年一場亞洲金融風暴令香港樓市泡沫爆破，樓價插水式下跌，2003年沙士期間更跌至谷底。根據差估署的樓價指數顯示，1997年12月高見155點，之後連跌5年，至2002年12月跌至64.8點，累瀉近6成。當中以1998年跌幅最大，樓價一年大跌約33%。樓價暴跌，負資產個案急速攀升至逾10萬宗。

相隔逾20年後，香港樓市面臨另一次危機，據差餉物業估價署資料顯示，本港樓價已連跌兩年，2022年及2023年份別下跌約15%及約7%，而今年首7個月亦累跌約4.7%。現時負資產升至逾3萬宗，相當於2003年高峯期的三分之一。

事實上，樓價最近一次出現明顯跌幅，為2008年金融海嘯時期，樓價2008年3月至12月的9個月間累跌23%；惟現時樓價較2021年8月高位累跌逾27%，跌幅已超越金融海嘯。但陳永傑表示，隨着美國9月開始減息，預料第4季樓市可否極泰來，樓價止跌回升，甚至追回今年失地，即全年樓價有機會「打和」。