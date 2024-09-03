上海最大居民小區傳不再續聘　碧桂園服務仍漲4%

內媒報道，「上海最大居民小區宣布炒掉物業」衝上熱搜第一。報道指，此上海最大居民小區為上海康城，將被「辭退」的在管物業企業為深圳盛孚物業服務有限公司上海分公司，由碧桂園生活服務集團股份有限公司全資控股。

碧桂園服務稱，碧桂園服務旗下的盛孚物業與上海康城的服務合同自2013年開始，雖於去年6月到期，仍一直在提供事實服務。

事件源自8月26日的一則公告，上海康城的第五屆業主委員會在公告中稱，經小區業主投票表決，決定不再續聘在管物業服務企業(深圳碧桂園盛孚物業服務有限公司上海分公司)。該業委會公告稱，為確保康城社區物業服務的連續性和穩定性，即將開展新一輪物業服務企業的選聘工作。

資料顯示，上海康城是上海市最大的單體開放式社區，位於閔行區莘莊鎮西片，佔地面積1平方公里。該社區規劃建築面積207.73萬方米，286幢高層住宅，規劃戶數12,500戶，實際居住人口約3.6萬人。