【多相】尚柏開放現樓單位　設綠野仙蹤等4大主題

連家具單位包括11樓H室，實用面積488方呎，兩房一套間隔，主題為綠野仙蹤，入門走廊的牆身以洞板飾面，配搭配件方便收納及置物，客飯廳擺放三座位梳化及餐桌，綴以動物掛畫及擺設，廚房採開放式設計，主人套房連套廁面積逾100方呎，配以轉角大窗，採光十足，景觀以毗鄰樓盤為主。另一間睡房打造成小朋友的動物王國，充滿童趣，

至於，11樓D室，實用面積284方呎，一房間隔，主題為鳥語林間，單位室內設計以莫蘭迪色系為主調，配以相機配件及雀鳥擺設作裝飾，客飯廳外連三合一露台，浴室設於大門右方，配備淋浴間。另外，11樓A室，實用面積303方呎一房，主題為Momoland。11樓G室，實用面積286方呎一房，主題為花花世界。

此外，無改動現樓示範單位11樓B室，實用面積449方呎，屬兩房一套連儲物室間隔。進入單位即見儲物室，客飯廳開則呈長則，連開放式廚房。睡房可遠望部分翠綠山景。