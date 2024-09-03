都市麗人：產品定價年內不會大調整　着重開店質量而非數量

他強調，內衣是體驗消費，「看一看、摸一摸、試一試」，故公司追求產品質素及創新，不斷設計新的產品、利用新的物料等，令產品的顏色、手感等方面更貼合消費者需求。不過，由於產品生產及原材料創新，全交由生產廠及供應商負責，公司在原材料研發投入並不大。

他又指，基於宏觀環境變化，雖然開店比以往更容易，但需要更謹慎，故現時更着重開店的質量而非數量。

首席財務官蔡瑋軒補充，去年全年開店826間，有信心今年能多過去年，至於能否達到年初目標1,100間要視乎實際情況。按品牌劃分，其中至少60間為睡衣品牌純棉居物，其餘的均為都市麗人。若新店按地區劃分，一成位於一線城市，35%位於二、三線城市，其餘的則位於四、五線城市。

另外，該公司自疫情後首次恢復派發中期息，每股1.1港仙。鄭氏指，只要公司持續盈利，便會持續派息，而派息比率將綜合考慮公司資產、現金流等，而過去派息比率大致維持在約30%。