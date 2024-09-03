中美手機決鬥　華為三摺疊手機「遙遙領先」iPhone16？

蘋果公司(Apple Inc.)將於9月9日(香港時間9月10日凌晨1時)舉行產品發布會，屆時料將發布新款iPhone和Apple Watch型號；華為則於9月10日下午推出發布會，料新款「三摺疊」手機將登場，勢掀起中美手機大戰！

內媒報道，華為將會發表的新品為「Mate XT 非凡大師」，預告片中出現「三、二、一」的倒數，畫面則強調「3和1」兩個數字，或暗示為三合為一手機。據指，手機展開後機身右側提供一個類似「筆槽」的結構，同時手機採用內折加外折加雙鉸鏈設計，展開後屏幕約為10英吋，大小類似平板電腦。

華為終端BG董事長余承東於社交媒體形容，此為「別人想到但做不到的劃時代產品」；在此之前，余承東曾多次被拍到手持疑似Mate XT的摺疊手機。非凡大師屬華為取代與保時捷設計(Porsche Design)合作的超高端產品，內媒估計將對同日發布的iPhone 16系列造成壓力。

另外，傳聞指即將推出的iPhone 16系列則舊酒新瓶，將沿用過去的設計語言，不過在晶片、屏幕、電池等多方面進行改良，並在高端系列(即Pro、Pro Max系列)新增一個「拍攝按鈕」功能，類似相機的快門鍵，方便用家進行拍攝工作。

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