啟德海灣第1期同中原推全新置業優惠

温偉明(左二)；嘉華國際市場策劃助理總經理（香港地產）吳秀賢(右一)；李玉祥(左一)；陳永傑(右二)

嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，該盤目前已有不少投資者及大手買家有意購入單位，會考慮推出更多折扣單位。現時市場已錄得部分買家偷步入市的情況。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，市場預期美國減息周期即將展開，近日二手交投明顯加快。根據中原分行統計，今年首8個月，啟德區累積錄得985宗租務成交，平均實用呎租由年初的47元躍升至現時的53元，期內升幅達13%，反映區內租金升幅跑贏大市，吸引長線投資收租客進駐。

中原地產東南中九龍區高級營業董事李玉祥稱，由即日起至9月22日，經該行購入啟德海灣第1期的一房單位，於入伙後經該行租出，首5名一手買家將可獲得由中原測量師行提供一年免費租務管理服務，每份價值約1.36萬港元，總值約6.8萬港元。

他續指，上述租務管理服務特別方便手持多於一個物業收租的長線投資者，中原測量師行將委派租管專員，為業主跟進租賃單位內事宜，如收租、水電煤申請、繳費及保養，及單位各項維修等。