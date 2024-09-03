《東網Money 18》啟用「Unified ID 2.0」兼顧廣告與用戶體驗

香港最具影響力、瀏覽量最高的財經資訊網站之一《東網Money 18》周二(3日)宣布，引入並啟用網絡身份識別解決方案Unified ID 2.0(UID2)。UID2由The Trade Desk開發，是一項面向開放互聯網的新一代網絡身份識別解決方案，旨在兼顧消費者的知情權和選擇權，實現更大程度的個性化，同時保有提供相關廣告的能力。

作為香港領先的財經資訊平台，《東網Money 18》為用戶提供股票實時報價及即市分析，深受投資者信賴及散戶喜愛，其網站及手機應用程式註冊用戶已接近100萬。截至2023年12月，《東網Money 18》手機應用程式的下載次數已超過245萬次，每日平均瀏覽量接近380萬次。對品牌及廣告商而言，這意味着巨大的數碼廣告價值。

《東網Money 18》於其網站及手機應用程式內啟用UID2，可協助廣告商在不斷變化的數碼廣告市場中更加高效、精準地觸達目標受眾，提升廣告效益。另一方面，在確保個人私隱安全的前提下，用户亦可根據個性化的推介內容做出精明的消費決定，這有助於提升他們的廣告體驗。

The Trade Desk北亞區媒體夥伴關係總經理蔡秉熹表示：「我們很高興《東網Money 18》宣布引入並啟用UID2。這是今年The Trade Desk再一次與香港領先的媒體平台就UID2達成合作。這表明UID2已廣泛應用於香港的廣告生態系統中，體現了The Trade Desk提倡的網絡身份識別解決方案備受市場看好，同時也反映出越來越多媒體認識到第一方數據(first-party data)的重要性。The Trade Desk始終致力於為廣告商、出版商以及用戶創造一個更加開放、透明、公平的『開放互聯網』廣告生態。」

關於《東網Money 18》

《東網Money 18》為網民提供即時財經資訊，是香港最高瀏覽量的財經資訊網站之一，內容豐富，包括即秒股票報價、滬港通專頁、財經新聞、樓市成交和投資推介等，緊貼巿場脈搏，是本港其中一個極具影響力的財經資訊品牌。

關於The Trade Desk

The Trade Desk™ 是一家為買方提供全渠道程序化廣告購買服務的廣告技術公司。通過The Trade Desk的自助雲端平台，廣告買方可以建立、管理和優化多種形式和終端的數碼廣告活動。The Trade Desk的平台結合了主要數據、流量資源和媒體資源，能夠確保最大的覆蓋範圍和決策能力。同時，The Trade Desk的平台通過企業API可以支援自定義功能開發。The Trade Desk總部位於美國加州文圖拉，並在北美、歐洲和亞太區設有辦公室。瞭解更多詳情，請瀏覽thetradedesk.com，或關注Facebook、Twitter及LinkedIn專頁。