興勝創建6億放售西營盤全幢酒店　較之前減價4成

高力及萊坊(香港)周二(3日)承業主命委託為聯合代理出售上述項目。根據已核准建築圖則，物業現時總建築面積約41,705方呎，樓高29層，於2019年完成翻新工程，共提供52個房間，擁有維多利亞海港景致。業主原先以10億元叫價放售，現下調招標目標價，較之前低4億元。項目截標日期為2024年10月23日。

高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，該項目步行至港鐵西營盤站僅數分鐘步程，而信德中心、港澳碼頭亦於步行距離內，來往澳門及內地極為方便。此外，由物業前往國際金融中心及中環核心商業區亦屬步程範圍內。

整幢酒店擁有999年土地契約，並連酒店牌照。受惠於香港優才計劃，全球的高質素專業人才都相繼申請來港發展，上述放售質物業非常適合作公司管理階層住宿之用。同時，酒店與香港大學僅一站之隔，因此亦是高級教職員宿舍的理想住所。

萊坊執行董事及大中華區私人客戶主管麥子興稱，儘管環球經濟仍處於不穩定狀態，酒店投資市場在過去兩季，成績表現不俗。今年2月初，由本地共居品牌Dash Living夥拍外資基金保德信PGIM，以3.2億元承接上環皇后大道286號奧華酒店，平均呎價1.23萬元；反映投資者對酒店市場的長期信心仍然很高，加上美國即將減息，料將吸引不少有意於購入酒店的用家及投資者入市。而整體市場上，學生宿舍及酒店投資亦成為不少發展商及外資基金的熱門投資項目。

資料顯示，興勝創建於2018年以約7.3億元購入項目前身的服務式住宅太極軒138，其後再斥資翻新為現址酒店。