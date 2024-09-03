新都城三房放賣3個月　僅638萬沽　呎價險守1.2萬

二手買家趁議息前入市，將軍澳新都城三房單位，放盤約3個月，議價後獲用家以638萬元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯施志剛表示，鰂魚涌南豐新邨10座高層F室，實用面積約391呎，兩房間隔，近期叫價約490萬元，並獲上車客議價後以488萬元成交，呎價約12,481元，原業主於2019年1月以約668萬元購入，帳面蝕讓約180萬元，貶值約27%。

●利嘉閣吳玉蘭稱，鰂魚涌居屋 6座中層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，新買家原為區內租客，單位原先叫價800萬元，最終以700萬元成交，呎價約11,824元，原業主在2017年10月以約830萬元買入，帳面蝕130萬元。

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九龍區

●中原任展雄表示，長沙灣居屋麗翠苑1座高層15室，實用面積約382方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價460萬元，放售不足兩個月，議價後以綠表價420萬元易手，呎價約10,995元，原業主持貨約5年，帳面獲利173.36萬元。

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新界區

●美聯黃少明指，將軍澳新都城1期3座低層E室，實用面積約526方呎，套三房間隔，叫價660萬元，放盤約3個月，議價後獲買家以638萬元承接單位自住，呎價約12,129元。

●利嘉閣林靖羲稱，將軍澳MONTEREY地下D室連平台單位，實用面積約586方呎，連約70方呎平台，三房間隔，新買家為首置客，單位最初叫價1,158萬元，議價後以1,100萬元成交，呎價約18,771元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋寶盈花園5座高層G室，實用面積約484方呎，兩房間隔，望永久海景，未補價第二市場上月初叫價538萬元，即獲綠表買家洽購，最終以505萬元沽出，一口價減33萬元，減幅約6%，呎價約10,434元。

●中原蔡華航指，東涌映灣園11座中層C室，實用面積約563方呎，兩房間隔，原業主於2020年7月以678萬元買入自住，附裝修，今年7月叫價600萬元放售，其後兩度降價，最新叫價560萬元，投資客即睇即以558萬元購入，呎價約9,911元，約4年帳面蝕120萬元。

●祥益黃文樂稱，屯門御半山II的2A座中層C室，實用面積約386方呎，一房連士多房設計，日前獲區內客承接，以430萬元購入自住，呎價約11,140元，原業主於2019年以約601萬元一手購入，帳面虧蝕171萬元。

●美聯鄔銘洛表示，元朗翠逸豪園雙號屋銀主盤，實用面積約1,426方呎，近日以1,050萬元售出，呎價約7,363元。

●利嘉閣鄭栢恒指，元朗RESIDENCE譽88的2座中層D室，實用面積約519方呎，兩房設計，叫價540萬元，雙方議價後，終以508萬元成交，呎價約9,788元，原業主在2013年以約490.2萬元一手買入。

●中原陳國輝表示，粉嶺居屋山麗苑E座高層10室，實用面積約385方呎，一房間隔，未補價第二市場叫價約320萬元，日前議價後以315萬元沽出，呎價約8,182元，新買家為上車客，原業主持貨約3年，胄面獲利約101萬元。

●世紀21奇豐李嘉文指，沙田富豪花園N座低層F室，實用面積約465方呎，兩房間隔，望內園景，放盤達兩年10個月，原先叫價450萬元，減價約3.2%，以435.5萬元成交，呎價約9,366元。

●世紀21奇豐莊振耀表示，大圍居屋雲疊花園3座中層M室，實用面積約482方呎，兩房間隔，望內園景，放盤約半年，未補價第二市場叫價350萬元，成交價308萬元，減幅約12%，呎價約6,390元。

●世紀21奇豐鄭達昌稱，馬鞍山銀湖‧天峰6座高層D室，實用面積約919方呎，三房間隔，放盤兩個月，叫價1,380萬元，減12萬元，以1,368萬元成交，呎價約14,886元。

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