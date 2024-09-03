美股道指跌逾400點　ISM製造業PMI遜預期

美股3大指數周二早段受壓，道指跌436點，報41,126點；標指跌69點，報5,579點；以科技股為主的納指跌293點，報17,420點。港股夜期報17,481點，跌115點，低水170點。

美國8月ISM製造業採購經理指數(PMI)報47.2點，雖然較7月時的46.8略有回升，但差過預期，而且處於50以下的對萎縮區間，反映出目前製造業的經濟活動仍處於衰退之中，可能會為經濟減速帶來更大的壓力。

摩根士丹利首席跨資產策略師Andrew Sheets指出，大多數投資者都希望聯儲局減息的幅度更大，但現實卻相當諷刺，歷史上聯儲局最積極減息的時期，通常是近代史上對債市和股市最糟糕的環境，比如科網泡沫爆破後的2001年、金嘯海嘯發生的2008年，還有2020年2月。因為真正影響市場的並非減息幅度，而是市場對此的解讀。

他解釋指，要注意經濟增長環境與減息幅度之間的平衡，這將決定市場如何去解讀。「我認為，如果看到更好的增長和相對緩慢的減息，這樣的情景對於債市來說是一個非常好的組合。相反，增長低於預期而聯儲局更加積極減息的情景，歷史顯示結果只會更差，這是我們應該更加擔心的。」

企業消息方面，以維權投資者風格聞名的大型資產管理公司Elliott Investment Management，繼續狙擊美國西南航空。外媒引述消息人士稱，Elliott目前持有的西南航空股權已有10%，達到召開特別股東大會的門檻。

Elliott與西南航空管理層此前計劃在9月9日會面，討論如何解決導致西南航空股價在過去3年下跌約一半的問題。該基金一直要求解僱西南航空行政總裁及執行主席，還提出重組公司目前15人的董事會，並提名10名新董事會成員，又向其他股東表示，準備好採取下一步措施，包括召開特別會議，除非公司願意討論領導層換班問題。西南航空股價早段曾升1.92%。