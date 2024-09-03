將軍澳現樓項目特色戶重新售出 較5年前成交價平4成
2024年09月03日 21:35
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一手市場氣氛升溫，同日兩個全新盤將示範單位曝光。將軍澳現樓項目有早前終止交易的特色戶重新售出，最新成交價1,636萬元，較逾5年前賣平約四成。
●啟德天璽‧天最快下周上樓書
新鴻基地產(00016)旗下的啟德天璽‧天，周二(3日)公布部署最快下周上載樓書，緊接開放示範單位，籌備本月內開售。新地代理總經理胡致遠表示，項目劃分4個區域，其中低層區域的Elite Zone涉718伙，佔今期項目單位近八成。該區域單位景觀包括園林會所及車站廣場。
●元朗尚柏現樓單位曝光
麗新發展(00488)旗下元朗尚柏，周二(3日)正式上載樓書至一手住宅銷售資訊網，項目採單幢設計，提供112伙，標準一房戶型佔約78%，最細特色戶實用面積265方呎起。項目預計短期內公布首張價單。發展商是日開放9個現樓單位以供參觀。
●啟德海灣第1期按市況考慮加推
嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，自增加折扣重啟銷售後積極軟銷，周二(3日)聯同中原地產推出全新置業優惠。嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，該盤目前已有不少投資者及大手買家有意購入單位，會考慮推出更多折扣單位。現時市場已錄得部分買家偷步入市的情況。
●藍田KOKO ROSSO及KOKO MARE周六賣31伙
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO及KOKO MARE，日前修訂價單增設多項現金回贈後，周二(3日)上載銷售安排，推出31伙於本周六(7日)發售，包括4個1房單位，26伙2房單位，以及1個特色戶。
●啟德維港‧雙鑽短期內開價
中國海外發展(00688)旗下位於啟德跑道區的維港‧雙鑽，周二(3日)公布最快本周推出首張價單，將涵蓋不少於141個單位。該公司董事總經理游偉光表示，項目今日率先開放展覽中心予傳媒參觀，包括2個無改動示範單位及1個經改動示範單位，涵蓋1房及2房間隔，短期內會正式開放予公眾參觀。
●粉嶺北ONE INNOVALE貨尾轉售為租
恒基地產(00012)繼紅磡必嘉坊‧曦匯，啟德THE HENLEY後，最新再將旗下粉嶺北ONE INNOVALE的部分貨尾單位轉租，開放式戶月租叫價由9,500元起。市場消息指，項目最新推出23個單位招租，戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積介乎191至683方呎，月租介乎9,500至24,800元，呎租約34至50元，當中不乏連花園或連天台特色戶。
●北角海璇II四房成交價5,200萬元
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，今(3日)售出3座16樓A室，實用面積1,492方呎四房，連1個車位以5,200萬元成交，呎價約34,853元。
●將軍澳MONTEREY特色戶1,636萬元重新售出
會德豐地產旗下將軍澳MONTEREY，周二(3日)以1,636萬元重新售出2A座17樓B室，實用面積823方呎三房間隔，內置樓梯連接723方呎天台，呎價約19,878元。資料顯示，該單位原本於2019年4月以2,711.6萬元售出，買家當時選用1088升級版付款計劃入市，享長成交期及先住後付優惠，惟交易於2020年9月終止。是次重新沽出，成交價較逾5年前平約40%，差價逾1,075萬元。