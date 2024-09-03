將軍澳現樓項目特色戶重新售出　較5年前成交價平4成

一手市場氣氛升溫，同日兩個全新盤將示範單位曝光。將軍澳現樓項目有早前終止交易的特色戶重新售出，最新成交價1,636萬元，較逾5年前賣平約四成。

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●藍田KOKO ROSSO及KOKO MARE周六賣31伙

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO及KOKO MARE，日前修訂價單增設多項現金回贈後，周二(3日)上載銷售安排，推出31伙於本周六(7日)發售，包括4個1房單位，26伙2房單位，以及1個特色戶。

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●將軍澳MONTEREY特色戶1,636萬元重新售出

會德豐地產旗下將軍澳MONTEREY，周二(3日)以1,636萬元重新售出2A座17樓B室，實用面積823方呎三房間隔，內置樓梯連接723方呎天台，呎價約19,878元。資料顯示，該單位原本於2019年4月以2,711.6萬元售出，買家當時選用1088升級版付款計劃入市，享長成交期及先住後付優惠，惟交易於2020年9月終止。是次重新沽出，成交價較逾5年前平約40%，差價逾1,075萬元。