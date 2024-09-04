林嘉麒：即時配送市場商機蓬勃　有咩股可揀？

受經濟大環境影響，要找出具前景、規模快速增長的行業並不容易。雖然傳統消費股表現一般，惟相信剛性需求仍然是未來投資重點，轉個跑道來看，即時配送服務的需求依然龐大。據分析，去年即時配送行業規模逾3,410億元人民幣(下同)，即時電商在各品類、各場景、各時段滲透率將會持續提升，料2028年行業規模將達至逾8,100億元，規模價值翻倍。

順豐同城盈利能力穩定

期內，公司收入按年增長19.6%至68.8億元，總單量按年增長超過三成，股東應佔淨利潤按年大增105.1%至6,220萬元，單計上半年淨利潤就已超越去年整體水平。儘管收入增長不及毛利，惟毛利仍錄得23.4%增長，反映其成本效益提升抵銷了較低定價，印證其策略成功。

事實上，順豐同城以「高質量健康增長」的經營目標定位方向是正確的，期內規模經濟及網絡效應進一步釋放。公司憑藉綜合物流能力，過去為不同類型的客戶提供專業優質的即時配送服務，進一步加強與關鍵客戶及各大流量平台合作。期內新增合作商家超過6,000間，平台上活躍商家期內規模已達到55萬，活躍消費者規模逾2,190萬，其中，關鍵客戶增長勢頭強勁，新簽訂單收入實現高雙位數增長，連鎖客戶佔比提升帶來業務穩步上揚，令中長線盈利能力的能見度提高。

再者，其即時配送服務成功拓展到餐飲以外零售消費等場景，非餐場景維持其穩健增長趨勢，期內按年增長32.4%，至約16.66億元。收入變得更多元化，公司盈利就更穩定，投資價值預料更高。

冀推動無人車配送服務

內地下沉市場發展狀況一直是投資者關心的，順豐同城在滲透下沉市縣市場見成效，而「小時級配送 + 網絡」亦有效滿足同城快遞提速需求，加上靈活定價策略，增強產品競爭力。藉着運力網絡彈性及成本優勢，與主要客戶合作規模及派件佔比提升；最後一公里配送服務收入增長持續，順豐同城已於多個城市進行無人車配送的試點和投產，圍繞的就是最後一公里業務，在成本降低下，長遠盈利能力更值得期待。

恒生指數公司在8月16日已公布順豐同城獲納入包括恒生綜合指數在內的恒生指數系列成分股，將於9月9日正式被納入港股通名單，預期在更多渠道吸引資金流入，更有利順豐同城股份的流動性。總體而言，公司正處於高速增長的剛需賽道上，自從去年度業績扭虧為盈後，業務持續向好，多個利好預估盈利將持續增強，在紛亂的大市情況下，前景值得看好。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)