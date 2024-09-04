陳樂怡：蘋果公司新手機料熱銷　供應商有睇頭？

外媒引述消息報道，蘋果公司要求供應商預備部件以滿足生產8,800萬至9,000萬部新iPhone智能手機，較去年初步訂單預算的約8,000萬部增長最少一成。另外，蘋果公司預備銷售首款應用Apple Intelligence的iPhone，將於9月舉行發布會，以上消息料利好蘋果公司供應鏈股價表現。

事實上，手機設備股中期業績普遍勝預期，驅動板塊估值向上。上半年盈利表現突出，主要反映手機零部件行業經過過去幾年去庫存周期，進入回補庫存階段，品牌訂單需求復甦，出貨量重拾增長，並正逐步重回規格升級。行業競爭環境回穩，產能使用率回升，平均售價改善，帶動毛利率向上。而AI加快應用，料可刺激換機需求。

除了上半年業績增長強勁之外，公司對於今年下半年及未來三年的展望愈趨正面，均令市場驚喜，相繼調高其盈利預測。筆者看好公司受惠於手機客戶於中高端市場加快升級，AI手機及可摺疊手機的零部件技術要求提升，另外新收購的汽車聲學PSS進一步貢獻收入及盈利，料可再展開新一輪盈利上行周期，推動估值重估。向上阻力位39元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)