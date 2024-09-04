香港上月PMI報49.4　營商環境連續4個月轉差

8月份標普全球香港特區採購經理指數(PMI)經季節調整後，由7月的49.5降至49.4，反映營商環境連續第4個月轉差，惟緊縮程度與先前3個月相若，整體仍算不大。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，8月份PMI顯示香港營商環境依然相對低迷，但新訂單一連兩個月收窄跌幅，而旅遊業轉趨活躍，也利好出口業務突破連續10個月的跌勢，反映轉勢迹象已初步浮現。由於商業情緒、採購、就業水平全都在8月維持低迷，因此整體新訂單增長，成為景氣復甦的關鍵因素。

Pan續指，價格趨勢仍有待觀察。8月的投入成本通脹飆至長期平均值，促使產出價格的升幅擴大。既然調查資料顯示客戶消費已受壓，則售價上調很可能損害近期的訂單需求。

報告顯示，由於新增訂單再度於8月減少，因此香港私營企業溫和地縮減了業務活動。市道低迷、客戶節約開支等因素遏抑着訂單需求，當中以製造業承受的衝擊最為嚴重，惟整體而言，產出量和新增訂單跌勢已於8月轉慢。綜觀最近調查，則來自內地和海外地區的新業務均有增長，特別是外銷的出口訂單，更自去年11月錄得首個升幅。

雖然新訂單跌勢隨出口業務增長而放緩，但香港私營企業的商業情緒卻維持悲觀。業者表明憂慮競爭白熱化的影響，也擔心變幻莫測的經濟前景。

新訂單下滑同時降低企業的積壓工作水平，企業繼續消化手頭訂單，因此未完成業務的跌幅頗為明顯，幾近兩年半高位。另一方面，香港私營企業由於產能壓力紓緩，因此並不急於填補離職空缺，就業水平連續第4個月下降。

企業自5月以來首次減購投入品，促使採購庫存出現7個月以來首個跌幅。調查資料透露，企業在需求走弱期間，無意儲備更多投入品。

價格方面，香港整體投入成本繼續飆升。投入成本通脹創6個月最高，與長期平均值一致。8月的供應商表現大致與7月相若，但原材料價格上漲，造成採購價格由跌轉升，加上薪資增長，因此整體投入成本向上。於是，企業選擇向客戶轉嫁成本負擔，導致產出售價呈5個月以來的最大漲幅，當中以製造商的加價幅度最為明顯。