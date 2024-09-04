積金評級：8月MPF人均賺4600元　首8月回報1.85萬

積金評級公布，儘管市場上月出現重大調整，但8月強積金仍錄得約1.76%的正回報（以「積金評級所有基金表現指數」計算），這標誌著強積金連續4個月錄得正回報，今年迄今增幅達7.6%，是自強積金成立以來第五佳的首8個月回報表現。

以港元計算，8月份投資收益相當於約218億港元，即積金成員平均獲利約4,600港元，今年迄今投資收益約為882億港元，每位成員平均收益約18,500港元。

計入供款後，截至8月底強積金總資產估算約為1.26萬億港元，再創歷史新高位。475萬名強積金成員的平均帳戶結餘目前約為265,700港元，比7月底增加約5,400港元，今年迄今增加約25,700港元，這是自2021年6月以來的最高水平，也是自強積金成立以來的第三高水平。

獨特的是，雖然所有資產類別都錄得正回報，但「其他股票基金」（以宏利MPF康健護理基金為主）以5.2%的升幅位居8月份投資回報榜榜首，突顯了醫療保健行業在市場大波動時期的多元化投資的優勢。

儘管日經225指數在8月5日錄得有史以來最大單日點數跌幅，但日本股市反彈，日本股票基金仍是強積金今年迄今表現最佳的基金類別（18.91%），而美國股票基金也持續表現強勁，年初至今回報率達17.45%，是自強積金成立以來第三佳的首8個月表現。