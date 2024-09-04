GUM：8月強積金人均賺4763元　專家就資產配置咁建議...

GUM公布強積金表現，8月份強積金成員人均賺4,763港元，回報1.8%；年初至今合計賺18,598港元，回報7.6%。

當中，GUM強積金股票基金指數、GUM強積金混合資產基金指數及GUM強積金固定收益基金指數8月回報分別為2.5%、1.8%及0.6%；2024年初以來回報分別為10.3%、7.5%及2.3%。

GUM常務董事陳銳隆指出，8月數據反映美國經濟開始衰退，加上日本加息引發利差交易拆倉。環球股債極端波動，減息預期令股債市場差不多收復跌幅，日圓利差交易拆倉風險未除，以巴及俄烏衝突不斷加劇，美國總統選舉風險愈趨激烈，投資者需平衡風險，避免投入單一市場。受惠港股出現反彈，今年整體強積金指數仍可做好。

另外，就資產配置方面，GUM策略及投資分析師雲天輝指，美股基金年初至今回報達17%。由於美國總統大選帶來的不確定性，投資者可以考慮將風險分散到其他地區的股票基金或債券基金，較進取的投資者可適量配置於歐洲和亞洲地區股票資產。此外，雖然減息周期可能會降低「強積金保守基金」的回報，但這類基金對低風險成員仍然是一個合理的選擇。