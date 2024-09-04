分析：內地客續勒緊荷包　港零售業「黃金時代」已結束

香港曾被譽為「購物天堂」，惟自疫情爆發以來，香港零售業一直委靡不振，外媒報道，分析指，香港零售業的「黃金時代」已結束，可能需要幾年時間才能反彈。

報道指，根據港府公布的數據，跟去年首7個月相比，本港今年同期的零售業總銷貨價值，按年減少7.3%，但同一期間，訪港旅客人次卻反彈52.2%。此外，去年香港入境不過夜旅客消費額221.6億港元，其中來自內地的旅客消費佔近90%；過夜旅客消費額1,191億港元，內地佔67%。

分析人士指，在經濟不確定性的陰霾下，內地消費者持續勒緊荷包，本港零售業的「黃金時代」在很長一段時間內都不會回歸。

萊坊亞太區研究主管李敏雯指，內地中產階級旅客在香港的消費減少，可歸因於經濟放緩，由地產低迷、消費模式轉變、就業前景挑戰及旅遊偏好變化等，他們更注重儲蓄。她又認為，疫情後中國消費者更注重體驗而非物質，這種價值觀的轉變，導致高端奢侈品銷售疲軟。

第一太平戴維斯亞太研究部主管Simon Smith坦言，香港零售市場的「黃金時代」已結束，這就是現實狀況。他又指，連香港人也愈來愈常到鄰近的深圳購物，因乘搭鐵路只需14分鐘即可抵達。

李敏雯稱，內地遊客在奢侈品的消費下降，對本港零售業產生深遠影響，本港零售業極為依賴內地遊客購買手錶、手袋及珠寶等高端商品，惟目前面對重大挑戰。