張智威：港股受累外圍震盪　油價弱勢有因...

美國經濟數據疲弱，8月份ISM製造業指數低過預期，隔晚美股下挫，其中納斯達克指數更跌逾3%。信誠證券聯席董事張智威表示，市場認為晶片股業務高峰期已過，英偉達插水近一成，拖累納指表現。盤後更傳出美國升級反壟斷調查的消息，向英偉達發傳票，意味着向正式提出起訴又邁進一步，英偉達未來或需分拆業務以避過調查，盈利高增長或難再現。事實上，美股「七雄」7月以來股價有見頂迹象，後市有機會繼續調整。而台股、日股在亞洲時段均明顯受壓，港股亦難逃一趺，即市亦一度下試17,300點水平。

利比亞有望打破政治僵局，石油出口受阻情況或能結束，隔晚國際油價創下近9個月新低。張指出，美國為避免通脹重燃，或會採取行動抑制油價上升幅度，料油價維持「有波幅冇升幅」。另外，大市氣氛不滯，油股亦難有太好表現，只宜短線炒上落，中長線則難寄厚望。