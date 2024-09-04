周大福珠寶委任LOEWE前高層范嘉碧為國際業務總經理

在加入集團之前，她為時尚奢侈品牌羅意威(LOEWE)的東南亞和大洋洲總經理。她亦曾在adidas香港、PVH(CalvinKlein)和迅達航空貨運等擔任不同職務。

在新的崗位上，范嘉碧將負責領導集團於東南亞的策略性業務擴展，並將於新加坡建立團隊以支持該區域的業務發展。憑藉其豐富的奢侈品零售經驗，她將專注於提升周大福珠寶的品牌吸引力，以及開拓新零售點的增長機遇。她將會負責監督集團的產品組合，以及管理東南亞及國際市場的直營零售、批發及旅遊零售渠道。

是次任命印證周大福珠寶集團對擴展國際核心市場和提升全球品牌知名度的承諾。隨着東南亞國家的中產階層崛起及經濟增長預期，加上當地旅遊業復甦及珠寶需求持續向好，將為集團帶來潛在增長機遇。

周大福珠寶集團董事總經理黃紹基表示，范嘉碧將會按集團的策略方針，透過其產品系列、品牌形象及整體顧客體驗，於熱門旅遊零售市場以及有大量華人聚居的地區，策略性擴展周大福珠寶的零售網絡。她的專業知識，將有助集團探索對公司的產品有強勁需求的現有和新國際市場的發展機遇。