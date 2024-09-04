報告：金融機構收緊新增私貸批核　應對逾期還款風險

信貸資料服務機構環聯發布2024年第二季《信貸行業分析報告》，除循環貸款外，所有信貸產品的新增貸款均有所放緩，然而受惠於暑假期間外遊消費，現有信貸產品的應繳款項結欠於本季均見增長，該上升趨勢與香港市民的外遊數據一致。

環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示，本港信貸市場於第二季期間同時出現增長及審慎因素，這是由於金融機構為管理風險而大多聚焦於信貸級別較佳的消費者，同時消費者亦持續保持負責任的借貸習慣。

2024年第二季，信用卡市場表現繼續呈現不同趨勢。查詢量較去年同期下跌5%，反映新卡需求下降。然而首季的新增信用卡宗數則微升0.6%。儘管新增信用卡宗數的按年增長不高，但鑑於去年首季正值香港重新全面通關，新增貸款宗數呈指數級增長，因此本年度的輕微增長亦已顯示信用卡使用率即使需求下降亦維持穩定。此外，因為更多Z世代消費者步入成年並開始使用信貸產品，他們的新增信用卡佔比（20%）亦較去年同期增加3.4%。

隨着本地零售消費表現日漸減弱，金融機構的貸款政策亦更趨審慎。新增信用卡的平均信用額較去年同期下跌7.8%，此趨勢皆見於不同風險級別的消費者。獲發新增信用卡的消費者風險級別變化尤為顯著，當中超優及優秀消費者的佔比為77.1%，較去年同期上升1.6%。這顯示金融機構更聚焦於服務風險較低的消費者。雖然這有助降低信貸風險，但亦可能限制了信貸評級較低的消費者可獲信貸之機會。

儘管2024年首季的新增信用卡宗數增長放緩，但第二季的應繳款項結欠仍上升7%，人均結欠亦增加 4.9%。這些增長一方面反映暑假外遊期間的支出，同時也顯示即使新卡需求下降，消費者仍積極使用現有信用卡。此外，持有結欠的消費者亦按年增加2%，可能與Z世代新持卡人持續增長有關。

經過連續數季度按年大幅增長後，2024年首季的新增信用卡貸款宗數對比去年同期下跌7.8%。優良或以上風險級別消費者佔所有新增貸款的68.7%，同比增長2%，表明金融機構為降低風險，更傾向於將新增貸款發放予風險級別較低的消費者。儘管信用卡貸款的應繳款項結欠於2024年第二季按年稍增0.7%，但同期人均結欠卻減少2.1%。持有信用卡貸款結欠的消費者對比去年增加2.9%，然而平均結欠金額則較低。