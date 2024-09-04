柏蔚森III周六推售75伙　設中秋限時禮遇　折實入場459.8萬

陳富強(左一)、方文昌(左二)及何家欣(右三)

新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣指，新加推均屬樓王單位，包括15伙一房，10伙兩房及5伙三房。是日最新售出5座16樓C室，實用面積560方呎，三房間隔，成交價1,158.8萬元，呎價約20,693元。

她續指，即日起至9月18日，項目售樓處將舉辦「森林探月中秋祭」猜燈謎活動，中獎者可獲得月餅乙份。儘管現時有多個啟德新盤齊推，但她表示，未有擔心競爭會分薄客源，柏蔚森系列項目有其獨特優勢，剛過去暑期銷情理想，累售317伙，套現逾21.8億元。

遠東發展地產總裁方文昌指，最新加推單位售價已上調約1%。隨住港元拆息下跌，加上減息周期開始，看好後市。遠東發展營業及市務總經理陳富強指，該盤最新推出中秋限時禮遇，由9月7日至10月6日期間買入單位，最高可享2.8萬元售價折扣。周六將發售的單位計及中秋限時禮遇後，折實價459.8萬至1,499萬元，折實呎價由16,508至22,508元。