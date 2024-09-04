分析師估日本巨鯨將加碼日股　勢牽動全球市場...

外媒調查顯示，全球第二大養老基金、有「巨鯨」之稱的日本政府年金投資基金（GPIF）可能會加大對日股購買力度，並減少對外國債券的購買，以進行資產重新配置，這將在全球市場產生連鎖反應。GPIF管理資金規模高達1.75萬億美元。

調查訪問了21位分析師，近半數表示作為4月投資組合調整的一部分，GPIF將把日股配置目標提高到目前的25%以上。他們表示，增加外國債券配置的可能性極小，因為這將涉及日圓出售，從而可能削弱日圓。

日本7月底加息後，日經225指數一度單日急瀉12.4%，創下37年來單日最大跌幅，引爆全球股災。報道分析稱，即便GPIF小幅增加購買日股也可望提振市場情緒，倘若股票目標僅增加5個百分點，就可能帶來超過10萬億日圓的淨購買量。

東京NLI Research Institute首席股票策略師ShingoIde表示，GPIF的任何舉措都將產生巨大影響，GPIF上一次增加日股配置早在10年前的事。

該基金大約每5年審查一次目標，目前將資產平均分配到日本和海外的債券和股票四類。GPIF發言人表示，分配目標尚未確定。