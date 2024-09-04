8月山頂及南區二手交投按月升逾33%　涉額1.1億

8月本港山頂及南區二手交投上升逾3成，惟一手成交欠奉。美聯物業方富義表示，根據該行統計，該兩區於剛過去的8月共錄得約4宗二手買賣成交，較7月約3宗，增加1宗，升幅約33.3%，至於成交金額則錄得約1.1億港元，按月上升逾11%。入市氣氛於美國減息前仍然傾向觀望，故全月區內未錄得一手買賣成交，而7月則約10宗買賣，導致全月區內整體交投放緩。

根據該行山頂及南區分行統計，剛過去的8月，區內錄得的二手買賣，均為分層式單位，涉及金額約1.103億元，較7月約9,896萬元，上升約11.46%。而所錄得的二手成交包括松苑、南灣花園、淺水灣道37號及紅山半島，各錄一宗成交，其中，南灣花園單位成交價5,700萬元成交。

惟值得留意，8月全月區內一手市場「零」成交，主要是受到不少發展商部署減息較明朗才推盤，以及部分買家亦觀望後市所𦤶。另外，山頂及南區8月共錄得約59宗租賃成交，涉及月租金額約595.55萬元，較7月約57宗及約640.17萬元，分別漲約3.51%及下跌約6.97%。

另方面，南區亦有多個大型豪宅屋苑區域，包括貝沙灣、黃竹坑站港島南岸、南區三灣區，於8月交投表現持平，全月錄約16宗買賣，與7月約18宗略減2宗。據該行的分行統計，8月貝沙灣共錄得約8宗買賣，較7月約4宗上升約1倍，而租務則錄約13宗，較7月約16宗少約3宗。