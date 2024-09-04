碧瑤綠色：垃圾徵費暫緩　回收需求有增無減

他指，政府仍以2035年「零廢堆填」為目標，預計未來三年塑膠、玻璃及廚餘回收量可增長約兩至三倍。另外，當局有意實施塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃，料年內將條例法案提交立法會審議，有望明年推出，認為能大幅增膠樽及紙包飲品盒的回收率。

該公司截至6月底止，手頭未完成合約額45.98億元。財務總監陳百恆預期，當中13.01億元會於今年底前確認，而20.21億及12.75億元會分別在2025年及2026年或之後確認，為公司未來收入增長步伐提供較高可預見性。

今年上半年毛利率按年下跌0.3個百分點至7.5%。𨺁氏解釋，受到清潔分部勞動力成本上升的影響，但認為是短期影響，預期未來清潔業務人工成本會恢復至每年按年增長約3%的較正常水平。

主席吳永康表示，未來會積極及審慎地尋找在香港及海外的併購及業務擴張機會，包括大灣區，同時會橫向發展更多具協同效應的新業務。至於綠色科技應用方面，將加強與大學、科技園及數碼港等科研機構進行產學研合作。

行政總裁吳玉群指出，現時公司客戶群主要為政府及半公營機構，相關客戶為公司帶來87%的收入貢獻，至於私營機構及公共事業則帶來13%的收入貢獻，認為香港2050年前碳中和目標，加上企業更着重綠色發展，利好公司業務。