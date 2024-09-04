維港‧雙鑽首推141伙　折實平均呎價18456元

首批單位涵蓋18伙開放式戶，76伙一房戶及47伙兩房戶，實用面積由247至493方呎。價單提供2種付款計劃，採用90天現金優惠付款計劃扣除最高10%折扣後，折實價介乎403.3萬至1,024.6萬元，折實呎價由16,328至20,783元。售價及呎價最低為1B座2樓E室，實用面積247方呎。

至於，一房售價最低為1B座2樓G室，實用面積300方呎，折實價502萬元，折實呎價約16,733元。兩房售價最低為座1A座2樓G室，實用面積437方呎，折實價775.8萬元，折實呎價約17,753元。整批單位按定價計，市值逾10億元。

中國海外地產董事總經理游偉光表示，項目定價主要參考啟德跑道區面向維多利亞港，以及啟德城中心面對啟德體育園的相關項目。他指，該盤位處啟德跑道休閒區，前臨都會公園，飽覽啟德體育園及維多利亞港海岸雙景致，是項目的獨特優勢，目前區內已開售的項目無法直接對標比較。該盤位於九龍灣國際交易中心的展銷中心及現樓示範單位將於明天(5日)開放予公眾參觀。

資料顯示，同區的柏蔚森I於今年7月初推出首批60伙，當時折實平均呎價約17,188元。