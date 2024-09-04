專才710萬購荃灣海之戀「蝕本貨」　單位3年大貶130萬

專才都買「蝕本貨」，荃灣海之戀一房單位，減價20萬元後，獲同類買家以710萬元承接，單位約3年帳面貶值約15%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●利嘉閣黃浩存稱，紅磡海濱南岸6座低層J室，實用面積約589方呎，三房間隔，望街景，新買家為外區客，經議價後獲減20萬元，終以750萬元成交，呎價約12,733元。

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新界區

●美聯何振榮表示，荃灣海之戀8座高層C室，實用面積約391方呎，一房間隔，叫價730萬元，放盤3個月，獲專才客睇樓一次議價20萬元，以710萬元承接，呎價約18,159元，原業主2021年以839.8萬元購入，持貨約3年帳面蝕約129.8萬元，貶值約15%。

●祥益袁思賢指，屯門城‧點低層L室，實用面積約320方呎，一房間隔，區內客首次跟隨代理睇樓，只參觀上述單位，即決定以368萬元購入自住，呎價約11,500元，原業主於2017年以約427.4萬元一手購入，轉手帳面虧蝕約59.4萬元。

●中原溫詩雁指，馬灣珀麗灣20座高層C室，實用面積約566方呎，兩房間隔，享全海景，今年3月叫價595萬元，8月降價至570萬元，新近外區上車客向原業主還價20萬元，終以550萬元成交，呎價約9,17元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋廣明苑B座中層15室，實用面積約433方呎，兩房間隔，有裝修，今年3月於已補價自由市場叫價520萬元，期間多次調整叫價至近期445萬元，最終獲買家以425萬元承接，累減95萬元，呎價約9,815元。

●世紀21奇豐張翠珊指，馬鞍山銀湖‧天峰8座中層B室，實用面積約762方呎，三房間隔，望海景，放盤兩個月，叫價1,150萬元，調整至1,046萬元成交，減價104萬元，減幅約9%，呎價約13,727元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山迎海．星灣御25座中層C室，實用面積約511方呎，兩房間隔，議價後以620萬元易手，呎價約12,133元，新買家為換樓客，原業主於2014年以613萬元購入，約10年帳面獲利約7萬元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺及上水區9月暫錄約4宗二手買賣，其中粉嶺碧湖花園2座中層F室，實用面積約400方呎，兩房間隔，叫價約405萬元，日前議價後以370萬元易手，呎價約9,250元，新買家為上車客。

●利嘉閣呂國雄稱，元朗錦綉花園J段第1街單號屋，實用面積約848方呎，花園面積約928方呎，三房間隔，放盤約1個月，叫價1,000萬元，最終以899萬元成交，呎價約10,601元。

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