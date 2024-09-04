中原工商舖：8月本港工商舖交投跌8%　冀辦投資節激活市場

隨着銀行收緊按揭，加上不少業主重整投資組合，工商舖市場買賣交投成交宗數持續低迷。中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，8月工商舖買賣錄得約218宗成交，較7月跌約8.4%，而由於市場錄得多宗矚目買賣成交，帶動成交金額有所上升，期間共錄得60.78億港元，較7月約27.51億元上升約1.2倍。

同時，近月工商舖物業叫價出現斷崖式跌價情況，近月吸引部分用家及投資者積極入市，當中以商廈及工廈買賣升幅較大。按季計，2024年第二季錄得約152宗商廈買賣成交，較第一季約129宗增約17.8%；而第二季工廈錄得約504宗買賣成交，按季大升約五成，反映呎價極具競爭力下，吸引不少用家及投資者入市，刺激買賣交投回升。

潘分析，目前息口喘定，9月減息走勢高漲，買家入市信心逐漸回復；金管局亦承諾設立中小企融資專責小組，加強與工商界溝通以協助中小企融資，三大銀行代表亦審批貸款取態軟化，亦有助降低工商舖物業投資門檻。