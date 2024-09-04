啟德新盤輪番登場 全新項目首張價單推141伙
2024年09月04日 22:30
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啟德新發展區上演新盤混戰，全新盤開價推出首批141伙，折實平均呎價約18,456元。一手交投表現回穩，連續4日按日成交量企穩雙位數水平。
● 啟德維港‧雙鑽開價 首批141伙
中國海外發展(00688)旗下位於啟德跑道區的維港‧雙鑽，周三(4日)公布首張價單，提供141伙，折實平均呎價約18,456元，首批涵蓋開放式戶至兩房戶，折實價介乎403.3萬至1,024.6萬元，折實呎價由16,328至20,783元。
● 啟德柏蔚森III周六賣75伙
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森III，已上載價單4號，提供30伙，並安排周六(7日)以先到先得形式發售75伙，折實平均呎價約18,778元。項目最新推出中秋限時禮遇，由9月7日至10月6日期間買入單位，最高可享2.8萬元售價折扣。
● 屯門NOVO LAND第3B期單日沽3伙
新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第3B期，今(4日)再連環售出3伙，共涉逾1,533萬元。包括Fiskars 2B座7樓G室，為實用面積418方呎兩房，成交價493.13萬元，呎價11,797元。
● 石硤尾緹外推四房花園大宅周日起招標
嘉里建設(00683)旗下石硤尾龍駒道3號緹外，周三(4日)上載最新銷售安排，推出第3座地下B室花園單位於周日(8日)起招標發售。上述招標單位實用面積4,431方呎，屬四房四套房加雙工人房間隔，外連2,130方呎花園，包括1個住宅停車位。
● 西南九龍維港滙III兩房售逾1,388萬
信和置業(00083)，會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙III，今(4日)以1,388.01萬元個出2座26樓E室，實用面積525方呎，兩房間隔，呎價約26,438元。
● 屯門御半山兩房售853萬元
新鴻基地產(00016)的屯門御半山，最新招標售出1B座26樓A室，屬實用面積468方呎的兩房連儲物室單位，成交價853.42萬元，呎價約18,235元，買家另可享的回贈及優惠可達32%。
● 大埔林海山城特色戶4,620萬元
香港興業國際(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，最新售出12座5樓A室特色戶，為實用面積2,155方呎，四房間隔，並連1,206方呎平台，成交價4,620萬元，呎價約 21,439元。
● 北角海璇II 9日之內沽9伙
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，自上周起招標開售至今(4日)共售出9伙，總成交金額逾3.9億元。包括是日錄得第3座9樓B室的成交，單位實用面積1,155方呎，三房間隔，連同1個車位以3,903.9萬元售出，呎價為33,800元。